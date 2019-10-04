Haberler » Güncel » Haber

Kocaeli'de toprak kayması

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, kanal açılması sırasında kayan toprağın altında kalan kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

04.10.2019 21:40Kocaeli'de toprak kayması
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, kanal açılması sırasında kayan toprağın altında kalan kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Özgürlük Mahallesi Rahmi Dibek Caddesi'nde, kanal açılması sırasında henüz belirlenemeyen nedenle toprak kayması meydana geldi.
Turgay Gültepe'nin (44), bu sırada toprak yığınının altında kaldığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve belediyeye ait iş makineleri, toprak altında kalan Gültepe'nin, bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlattı.
Olay yerinde sağlık ekipleri de hazır bekletiliyor.

Çayırova, Gültepe, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:50 Şehit ateşi Kayseri'ye düştü
01:45 Tem otoyolu'nda yolcu otobüsü, çöp kamyonuna çarptı, 3 yaralı
01:27 Beklenen yağmur şimşek ve fırtına ile geldi
01:22 Eski Irak Başbakanı İbadi'den "erken seçim" çağrısı
01:15 Geceyi şimşekler aydınlattı
01:14 Kontrolden çıkan motosiklet 30 metre sürüklendi, sürücü ağır yaralandı
01:10 Türkiye'den Irak hükümetine çağrı