Haberler » 3. Sayfa » Kocaeli'de 'torbacı' operasyonu: 6 gözaltı

Kocaeli'de 'torbacı' operasyonu: 6 gözaltı

Kocaeli'de 'torbacı' operasyonu: 6 gözaltı Operasyonda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildiKOCAELİ - Kocaeli'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan 5 'torbacı' adliyeye sevk edildi.

19.10.2019 17:05
Kocaeli'de 'torbacı' operasyonu: 6 gözaltı
Operasyonda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi
KOCAELİ - Kocaeli'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan 5 'torbacı' adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü Sokak Suçları ile Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Derince ve Gölcük ilçelerinde "Torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde 152 gram esrar, 580 gram metafetamin, 5 adet ecstasy hap, 1,5 gram kokain, 48 adet sentetik eczane ele geçirdi. Ekipler tarafından 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların yapılan üst aramalarında 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu maddene kullanımını sağlayan düzenek ele geçirildi.
Olayla ilgili 10 kişi hakkında işlem yapılırken, gözaltına alınan şahıslar Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyette yapılan işlemlerinin ardından şahıslardan 1'i serbest bırakılırken, K.K., N.A.A., H.G., .Y., K.K., isimli 5 kişi Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
Kocaeli'de 'torbacı' operasyonu: 6 gözaltı

Kocaeli, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:41 Çeşme'de 313 düzensiz göçmen yakalandı
18:30 Amasya'da hayvan hırsızlığına 4 tutuklama
18:18 Şuhut'ta motosiklet kazası: 2 yaralı
18:21 Bartın'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklu
18:11 Kulu'da kamyonetin kundaklandığı iddiası
18:10 Çeşme'de 313 düzensiz göçmen yakalandı
17:50 Besni'de evde çıkan yangın paniğe neden oldu
19.10.2019 18:46:13