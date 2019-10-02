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Kocaeli'de torbacılara operasyon: 11 gözaltı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Kartepe ve Başiskele ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı.

02.10.2019 11:47Kocaeli'de torbacılara operasyon: 11 gözaltı
KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Kartepe ve Başiskele ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Ekipler tarafından Kartepe ve Başiskele ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 6 şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak, 5 şahıs ise uyuşturucu madde kullanmak suçlarından gözaltına alındı. Operasyonlarda 86 gram esrar maddesi, 42 gram metamfetamin ile uyuşturucu madde kullanımına yarayan 2 adet düzenek ele geçirildi. Emniyete götürülen şahıslardan uyuşturucu kullanıcısı olduğu belirlenen 5 kişi, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan 6 şahsın ise ifadelerinin alınmasının ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor. - KOCAELİ

Kartepe, Kocaeli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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