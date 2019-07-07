07.07.2019 14:26
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Kocaeli'de trafik kazaları

Kocaeli

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 2 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 2 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunda, Mehmet K. (35) idaresindeki 41 ACU 826 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yine D-100 kara yolunda Volkan T'nin (43) kullandığı 34 VL 2523 plakalı otomobil de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen ambulansla Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Kocaeli, Darıca, Güncel

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