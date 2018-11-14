Kocaeli'de Trafik Kazası: 1 Ölü

Kocaeli
'nin İzmit
ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu İstanbul
istikameti Kuruçeşme
mevkisinde Zeki Genç
idaresindeki 41 P 9228 plakalı servis aracı, Büyükşehir Belediyesine ait 41 UP 742 plakalı otobüse çarptı.
Kazada araçta sıkışan Genç'i, olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtardı.
Ambulansa alınan Genç, yolda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Direksiyon başında kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Genç'in cenazesi, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Genç,Kocaeli
14 Kasım 2018 Çarşamba 11:30