Kocaeli'de Trafik Kazası: 1 Ölü

Kocaeli
'nin İzmit
ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kozluk
Mahallesi Orduevi mevkisinde seyreden İlyas T'nin (14) kullandığı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada yola savrulan İlyas T, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ağır yaralanan İlyas T, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kozluk,İzmit,Kocaeli
25 Kasım 2018 Pazar 10:57