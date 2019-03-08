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'de trafik kazası1 ölüKaza yerinden detay görüntüler Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü Karamürsel
ilçesinde oto kurtarıcı kamyonetin çarptığı kişi yaşamını yitirdiKocaeli'nin Karamürsel ilçesinde oto kurtarıcı kamyonetin çarptığı kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Kayacık
Mahallesi D-130 karayolu hastane kavşağı mevkisinde, O.O (27) idaresindeki 77 AAH 909 plakalı oto kurtarıcı kamyonet, yolun karşısına geçmek isteyen Ramazan Karakaş'a (42) çarptı.
Karakaş, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kamyonet sürücüsü gözaltına alınarak Karamürsel Polis
Merkezine götürüldü.
Karamürsel, Kocaeli, Güncel
Kaynak: AA