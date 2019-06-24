24.06.2019 02:28
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Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü

Kocaeli

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kocaeli 'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, D-130 Karayolu'nda İzmit yönüne giden Sinan G'nin kullandığı 41 DH 836 plaklı otomobil, Değirmendere mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Dursun Ali O'ya (61) çarptı.
Sağlık ekipleri Dursun Ali O'nun yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Dursun Ali Ö'nün cenazesi Necati Çelik Devlet Hastanesi morguna götürülürken, otomobil sürücüsü Sinan G. de gözaltına alındı.
Kaza nedeniyle yolun İzmit istikametindeki ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Kaynak: AA
İzmit , Gölcük , Kocaeli , Güncel

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