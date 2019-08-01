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Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobil ile cipin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

01.08.2019 01:17 Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobil ile cipin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İsmail Şahin yönetimindeki 41 K 0445 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 41 FM 066 plakalı cip, D-100 karayolu Köseköy Mahallesi tünel mevkisinde çarpıştı. Cip, savrularak orta refüje devrildi.
Cipte yaşamını yitiren kimliği belirlenemeyen 1 kişi ile yaralanan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı.
Yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle D-100 karayolu Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik akışı bir süre yan yoldan sağlandı.

Kartepe, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

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