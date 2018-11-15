Kocaeli'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kocaeli
'nin Körfez
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, D-100 Karayolu'nda İzmit
yönüne gitmekte olan 41 AK 607 plakalı otomobil, Barbaros Mahallesi
'nde itfaiye mevkisinde yan yola girmek için ani manevra yapınca önce bariyerlere, daha sonra da mıcır yüklü tıra çarparak yola savruldu.
Kazada ağır yaralanan ve kimliği öğrenilemeyen sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Derince
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan İzmit istikametindeki trafik akışı, aracın çekilmesinin ardından normale döndü.
İzmit,Körfez,Kocaeli
15 Kasım 2018 Perşembe 14:25