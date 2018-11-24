Kocaeli'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

İzmit
ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Körfez
Mahallesi D-100 yan yol Ankara
istikametinde Kocaeli Üniversitesi
Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Erden idaresindeki 41 FS 797 plakalı otomobil ile O.K'nın kullandığı kamyon henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.
Kazada hafif yaralanan Erden'e ilk müdahalesi, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan yan yoldaki trafik, araçların çekilmesiyle normale döndü.
Kocaeli Üniversitesi,Ankara,Körfez,İzmit
24 Kasım 2018 Cumartesi 12:25