Kocaeli'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kocaeli
'nin Gölcük
ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi'nden Örcün Mahallesi yönünde giden Ahmet K. yönetimindeki 41 E 8905 plakalı otomobil ile Nurettin Y. idaresindeki 41 BV 853 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı.
Devrilen motosikletten düşerek yaralanan sürücü, 112 acil sağlık ekiplerince Necati Çelik
Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet
sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Motosiklet,Gölcük,Kocaeli
26 Kasım 2018 Pazartesi 23:04