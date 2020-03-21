Kocaeli'de trafik kazası: 1 yaralı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hafif yaralandı.
21.03.2020 02:14 | Son Güncelleme: 21.03.2020 02:48
Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-650 kara yolunda İzmit istikametine giden sürücüsünün kimliği henüz bilinmeyen 34 VF 5696 plakalı otomobil, Yassıbağ mevkisinde karşı yönden gelen Abdullah C'nin kullandığı 41 H 7873 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, hafif yaralanan sürücü Abdulla C'ye ambulansta müdahale edildi.
Kaza nedeniyle kara yolunda bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.
Alınan bilgiye göre, D-650 kara yolunda İzmit istikametine giden sürücüsünün kimliği henüz bilinmeyen 34 VF 5696 plakalı otomobil, Yassıbağ mevkisinde karşı yönden gelen Abdullah C'nin kullandığı 41 H 7873 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, hafif yaralanan sürücü Abdulla C'ye ambulansta müdahale edildi.
Kaza nedeniyle kara yolunda bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.
Kaynak: AA