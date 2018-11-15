Kocaeli'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Anadolu Otoyolu İzmit
Batı Gişeler yol ayrımında bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu araçta bulunan baba ve kızı yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'ndan Ankara
yönüne gitmekte olan Mustafa Göktaş
idaresindeki 41 RF
704 plakalı otomobil, İzmit Batı Gişeler yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan bariyerlere çarptı.
Kazada otomobil sürücü Göktaş ile yanında bulunan kızı Zeliha Göktaş (49) yaralandı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İzmit Batı Gişeler mevkisinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Ankara,İzmit,Anadolu Otoyolu
15 Kasım 2018 Perşembe 14:29