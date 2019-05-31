Kocaeli'de trafik kazası: 2 yaralı

Kocaeli
'nin Derince
ilçesinde bariyerlere çarparak devrilen panelvandaki 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre D-100 kara yolundan Ankara
yönüne giden Cemalettin Horoz idaresindeki 34 KM 5014 plakalı panelvan tipi araç, Derince 44 Evler yan yol bağlantısında bariyerlere çarparak devrildi.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Horoz ile yanındaki Talat T. sağlık ekiplerince araçtan çıkartılarak ambulansa alındı.
Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Devrilen araç ise çekiciyle otoparka götürüldü.
Şirket aracı olduğu öğrenilen aracın içindeki para kasası ise polis ekipleri tarafından şirket yetkililerine teslim edildi.
Kaynak: AA
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