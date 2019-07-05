05.07.2019 22:28
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Kocaeli'de trafik kazası: 2 yaralı

Kocaeli

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kirazlıyalı Mahallesi'nde Mert Y'nin kullandığı 54 AC 194 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hızlı tren hattının yanındaki boşluğuna düştü.
Kazada sürücü ve kızı Eylül Y. yaralandı.
Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kocaeli Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil düştüğü yerden vinçle kaldırılırken, tren seferlerinde herhangi bir aksama yaşanmadı.
Kaynak: AA
Kocaeli, Körfez, Güncel

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