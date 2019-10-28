Haberler » Yerel » Kocaeli'de traktör devrildi: 1'i ağır 2 yaralı

Kocaeli'de traktör devrildi: 1'i ağır 2 yaralı

Kocaeli'de traktör devrildi: 1'i ağır 2 yaralıKOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tarlada çalıştıktan sonra eve dönüş yolunda bindikleri traktörün devrilmesi sonucu 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

28.10.2019 15:35
Kocaeli'de traktör devrildi: 1'i ağır 2 yaralı
KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tarlada çalıştıktan sonra eve dönüş yolunda bindikleri traktörün devrilmesi sonucu 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Gölcük Lütfiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Lütfiye Mahallesi'nde tarlada çalışan Bekir K.ve Tayfun D. (14), traktöre binerek İhsaniye merkezine inmek üzere yola çıktılar. Sürücünün kontrolünden çıkan traktörün devrilmesi sonucu Bekir K. ve Tayfun D. traktörün altında kalarak yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken Tayfun D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kocaeli'de traktör devrildi: 1'i ağır 2 yaralı

Kocaeli, Gölcük, Yerel

Kaynak: İHA


Son Dakika Yerel Haberleri
18:05 Marmaris'te servis aracı uçurumdan yuvarlandı, kadın sürücü hayatını kaybetti
17:56 PKK'nın silah ve yaşam malzemeleri toprak altında bulundu
17:49 Kaymakam Doğramacı muhtarlarla bir araya geldi
17:46 Muş'ta PKK'ya ait sığınak ele geçirildi
17:11 - 100. Yılda 1919 ünite kan bağışı
16:44 Hakkari'de 20 kilo eroin ele geçirildi
16:39 Tüm-Bel-Sen Karabük Şube Başkanı Avdancı: "İş yerimizde sürprizle karşılaştık"
28.10.2019 18:41:01