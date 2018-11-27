Kocaeli'de Tramvay Kazası Güvenlik Kamerasında

Kocaeli
'nin İzmit
ilçesinde, kavşaktan dönen özel halk midibüsünün tramvayla çarpışma anı güvenlik kameralarınca görüntülendi.
Alınan bilgiye göre, A.T. idaresindeki 41 J 0213 plakalı özel halk midibüsü, Milli İrade Meydanı Kavşağı'nda dönüş yapmak isterken aynı istikametten gelen tramvayla çarpıştı.
Kazada yaralanan olmazken, tramvay ve midibüste hasar oluştu.
Öte yandan kaza anı, bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, tramvayın, geçişi esnasında dönüş yapan özel halk midibüsü ile çarpışması yer alıyor.
İzmit,Kocaeli