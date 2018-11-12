Kocaeli'de Tügva Erkek Öğrenci Yurdu Açıldı

12 Kasım 2018 Pazartesi 16:05



12 Kasım 2018 Pazartesi 16:05

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İsmail Emanet, "Ülkemiz sıkıntılı süreçlerden geçtiğinde ülke olarak ayağa kalkabilmemizin en önemli faktörü, iyi yetiştirilmiş, ahlaklı ve maneviyatı yüksek gençlerimizin olmasıdır. TÜGVA olarak böyle gençlerin yetişmesi için gayret gösteriyoruz." dedi.Kocaeli'de, inşaatı İzmit Belediyesi tarafından yapılan TÜGVA Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu törenle açıldı.İzmit Tepeköy Mahallesi'ndeki yurdun açılış töreninde konuşan Emanet, vakıf olarak genç nesillere hizmet etmek adına her geçen gün büyüdüklerini ve 4 senede 81 ilde, 404 ilçede gençlerin ihtiyaçlarını karşılama noktasında destekte bulunduklarını söyledi.Emanet, 2018'de yurt sayılarını 58'e, yurt kapasitesini de 7 bin 500'e çıkardıklarını belirterek, "Doluluk oranında da Türkiye'nin en yüksek doluluk oranını yakalayan vakıflarından biri olduk. Yüzde 90,3 doluluk oranıyla şu anda yurtlarımız dolu dolu. Ülkemiz sıkıntılı süreçlerden geçtiğinde ülke olarak ayağa kalkabilmemizin en önemli faktörü, iyi yetiştirilmiş, ahlaklı ve maneviyatı yüksek gençlerimizin olmasıdır. TÜGVA olarak böyle gençlerin yetişmesi için gayret gösteriyoruz." diye konuştu."Cumhurbaşkanımız çok önemli bir misyonu omuzlarımıza yükledi"TÜGVA yurtlarının öğrenciler için ikinci bir yuva olacağını dile getiren Emanet, şunları kaydetti:"Buralar, öğrenciler için ailelerinden kopup geldiklerinde, aile sıcaklığı hissedebilecekleri ve yeni bir aile kazanmanın heyecanını yaşayabilecekleri birer yuva olacak. Kendi gelişimlerine katkı sağlayarak ülkemize daha iyi hizmet edebilecek nitelikleri ve özellikleri kazanabilecekleri birer alan olması lazım. Bunun için gayret gösteriyoruz. Geçen ay genel merkezimizin açılışını yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız orada, 'TÜGVA, yarının Fatihlerinin, Yavuzlarının ve Aliya İzzetbegoviçlerinin yetişeceği yer olacak.' diyerek, çok önemli bir misyonu omuzlarımıza yükledi. Bu çok önemli bir hedef olarak önümüzde duruyor. Bunu gerçekleştirebilecek potansiyele sahibiz. Gençlerimizi bu seviyeye çıkarabilmek için gece gündüz çalışacağız."İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan da belediye olarak birçok alanda çalıştıklarını, gençlere yönelik projelere de önem verdiklerini söyledi.Ayrıca gençlere yönelik "iyi insan olma" konusunda eğitim çalışmaları yürüttüklerini anlatan Doğan, "Devletin yaptığı işlerin yanında gönüllü olarak, bu işlere sarılan sivil toplum örgütlerinin ayrı bir yeri var. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi geleceğimiz adına TÜGVA'da yeni Fatihlerin, Yavuzların yetişmesi noktasında bizim de bir damla katkımız olmuşsa, bundan mutluluk duyarız." ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından protokol üyeleri, kurdele keserek açılışını gerçekleştirdikleri yurdu gezdi.Açılışa, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, TÜGVA Kocaeli İl Temsilcisi Muhammet Hanefi Akbulut ile davetliler ve öğrenciler katıldı.