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Kocaeli'de, tüm toplu taşıma araçlarında 'Kocaeli Kart' dönemi

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'nce 1 Nisan'dan itibaren koronavirüs önlemleri kapsamında, tüm toplu taşıma araçlarında paralı binişin kaldırılıp, 'Kocaeli Kart'ın kullanılmasına karar verildi.

29.03.2020 14:06 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:06
Kocaeli'de, tüm toplu taşıma araçlarında 'Kocaeli Kart' dönemi

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'nce 1 Nisan'dan itibaren koronavirüs önlemleri kapsamında, tüm toplu taşıma araçlarında paralı binişin kaldırılıp, ' Kocaeli Kart'ın kullanılmasına karar verildi.

Kocaeli'de toplu taşıma araçlarının bir kısmında para kullanılırken, 1 Nisan itibarıyla tüm toplu taşıma araçlarında paralı binişler kaldırılacak. Koronavirüsün hapşırma, öksürme gibi yollarla önce ellere daha sonra da para gibi araçlarla kişilerden kişilere bulaşma olasılığı göz önüne alındı. Bunun üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nca kent genelinde toplu taşıma araçlarında paralı binişlerin tamamen kaldırılmasına karar verildi. 1 Nisan'dan itibaren halk, tüm toplu taşıma araçlarına binişlerinde 'Kocaeli Kart' kullanacak.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, 1 Nisan, Kocaeli, Güncel

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