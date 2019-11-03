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Kocaeli'de "U dönüşü" yapan sürücü kazaya neden oldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, "U dönüşü" yapan otomobil ile belediye otobüsünün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

03.11.2019 16:26Kocaeli'de
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, "U dönüşü" yapan otomobil ile belediye otobüsünün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Arapçeşme Mahallesi Terminal Caddesi'nde seyreden Orhan U'nun kullandığı 34 EYE 72 plakalı otomobil, Güney Yanyol Gaziler viyadüğü mevkisinde "U dönüşü" yaparken İsmail Y. idaresindeki 41 D 7740 belediye otobüsüyle çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki su kanalını aşarak durabildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobilde sıkışan sürücü Orhan U, ekipler tarafından araçtan çıkarıldı. Aynı araçta bulunan Nurhayat ve Abuhayat U. ile Necati T. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.

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Kaynak: AA

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