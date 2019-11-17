Haberler » Güncel » Kocaeli'de üst geçitler 'Kadına şiddete hayır' dedi - Haber

Kocaeli'de üst geçitler "Kadına şiddete hayır" dedi

Kadına yönelik şiddetin sona erdirilmesi amacıyla Kocaeli'de üst geçitler, dünyada kadına şiddetle mücadele rengi olarak sembolleşmiş turuncu renkle ışıklandırdı.

17.11.2019 17:54 | Son Güncelleme: 17.11.2019 17:59Kocaeli'de üst geçitler
Kadına yönelik şiddetin sona erdirilmesi amacıyla Kocaeli'de üst geçitler, dünyada kadına şiddetle mücadele rengi olarak sembolleşmiş turuncu renkle ışıklandırdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 15-30 Kasım 2019 tarihleri arasında Doktor Sadık Ahmet ve Bülent Ecevit üst geçitlerini dünyada kadına şiddetle mücadele rengi olarak sembolleşmiş turuncu renk ile ışıklandırdı. Yapılan bu etkinlik, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalığın artırılması amacıyla başladı.

17 Aralık 1999 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından 25 Kasım, 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' olarak belirlenmiştir. Alınan karar neticesinde de her yıl 25 Kasım tarihinde tüm dünyada ve ülkemizde çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Kocaeli'de de Büyükşehir Belediyesi, kadına yönelik şiddetin sona erdirilmesi amacıyla, 15-30 Kasım tarihleri arasında Doktor Sadık Ahmet ve Bülent Ecevit üst geçitlerini dünyada kadına şiddetle mücadele rengi olarak sembolleşmiş turuncu renk ile ışıklandırdı. - KOCAELİ

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:52 ASİMDER Genel Başkanı Gülbey: "Ermenistan komşu ülkelere hastalık virüsü yayacak"
23:53 Rum medyası manşet yaptı: Güney Kıbrıs'ta her haneye bir silah düşüyor
23:50 Pendik'te 3 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
23:50 Kuşadası'nda 88 düzensiz göçmen yakalandı
23:45 SANATÇILAR YILDIZ KENTER İÇİN HASTANEYE GELDİ (2)
17.11.2019 23:59:17