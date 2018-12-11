Kocaeli'de Uyuşturucu İlaç Operasyonu

Kocaeli
'de uyuşturucu ilaç operasyonu
Kocaeli'de, İstanbul
'a gitmekte olan İran
plakalı olan TIR'da yapılan aramada 251 bin 530 adet uyuşturucu etkisi olan ilaç ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'a gitmekte olan İran plakalı TIR'ı TEM Otoyolu'nda durdurdu. TIR'ın çekicisine gizlenen reçeteye tabi uyuşturucu etkisi olan 251 bin 530 adet ilaç ele geçirildi. TIR sürücüsü gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı. İstanbul'da düzenlenen operasyon sonucunda 3 kişi daha gözaltına alındı. 4 kişi hakkında 'Uyuşturucu madde nakli ve ticareti yapmak' suçundan soruşturma başlatıldı.
Kocaeli
11 Aralık 2018 Salı 19:57