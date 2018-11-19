Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonları

Kocaeli
'de düzenlenen operasyonlarda 715 gram esrar ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 13-19 Kasım tarihlerinde çeşitli operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, 715 gram esrar, 6 gram eroin, 8 gram sentetik kannabinoid, 5 gram metamfetamin, 5 gram skunk ve 8 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Kocaeli
19 Kasım 2018 Pazartesi 10:39