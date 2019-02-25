Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonları

Kocaeli
'de 21 Ocak'tan bu yana düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 54 kilo 510 gram eroin ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü
ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından çalışmalar yapıldığı kaydedildi.
Ekiplerin çalışmaları neticesinde 21 Ocak'tan bu yana yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
'nün yaptığı uygulamalar neticesinde 54 gram esrar, 54 kilo 510 gram eroin, 10 uyuşturucu hap, 5 gram metamfetamin, 754 gram skunk, İl Jandarma Komutanlığı operasyonlarında ise 18 gram esrar ele geçirilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Kocaeli, Güncel
Kaynak: AA