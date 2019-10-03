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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu 11 gözaltı

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu 11 gözaltıKocaeli'de uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonla 11 şüpheli gözaltına alındı.

03.10.2019 15:01
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu 11 gözaltı
Kocaeli'de uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonla 11 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmit, Gölcük ve Kartepe ilçelerinde uyuşturucu satıcılarını takibe aldı. Dün akşam saatlerinde 3 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonla uyuşturucu sattığı iddia edilen 11 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 19 adet ecstasy ve bir miktar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheli emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu 11 gözaltı

Kocaeli, Güncel

Kaynak: DHA

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