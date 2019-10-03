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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

KOCAELİ'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonla 11 şüpheli gözaltına alındı.

03.10.2019 15:14Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
KOCAELİ'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonla 11 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmit, Gölcük ve Kartepe ilçelerinde takibe aldığı uyuşturucu satıcılarına dün akşam eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda ise 19 adet uyuşturucu hap ecstasy ve bir miktar esrar ele geçirildi.
Şüpheliler, polisteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.


- İzmitkocaeli

Kocaeli, Güncel

Kaynak: DHA

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