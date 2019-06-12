Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu

Kocaeli
'nin İzmit
ilçesinde ormanlık alana ekilmiş 67 kök kenevir ile kurutulmaya bırakılmış 260 gram kubar esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Kulmahmut Mahallesi'nde ormanlık alanda kenevir ekimi yapıldığı bilgisi üzerine gerçekleştirdiği operasyonda, boyları 100 ila 200 santimetre arasında değişen, bakımı yapılmış ve gübrelenmiş 67 kök kenevir bitkisi ile bitkilerin yanında kurutulmaya bırakılmış 260 gram kubar esrar ele geçirdi.
Ekipler, yaptığı incelemede kenevir bitkilerini E.D'nin ektiğini tespit etti.
Gözaltına alınan, hakkında "uyuşturucu imal ve ticareti" suçundan işlem yapılan şüphelinin Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusu devam ediyor.
Kaynak: AA
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