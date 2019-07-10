10.07.2019 09:48
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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu

Kocaeli

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 bin 175 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 bin 175 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tahtalı Mahallesi'nde esrar maddesi elde edilmek için yasa dışı kenevir bitkisi yetiştirilmesine ilişkin çalışma başlattı.

Araştırmalarını sürdüren ekipler, ormanlık alandaki 4 noktada ekili haldeki Hint kenevirlerini tespit etti.
Ekipler, operasyonda ele geçirdikleri 4 bin 175 kök keneviri yakarak imha etti.
Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Kaynak: AA
Karamürsel, Kocaeli, Güncel

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