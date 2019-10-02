Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu

Kocaeli
'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kartepe ve Başiskele ilçelerinde sokakta uyuşturucu satan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, 6 kişi uyuşturucu madde ticareti yaptığı, 5 kişi de uyuşturucu madde kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde, 86 gram esrar, 42 gram metamfetamin ile 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Uyuşturucu madde kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
"Uyuşturucu madde ticareti" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 2'si, savcılık sorgusunun ardından salıverildi, 4 zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.