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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu

Kocaeli'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 9'u tutuklandı.

03.10.2019 21:40Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu
Kocaeli'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 9'u tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 11 kişinin yakalanması için Kartepe, İzmit ve Gölcük ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda şüpheliler gözaltına alınırken, 19 adet ekstazi ve 6 fişek halinde esrar maddesi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

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