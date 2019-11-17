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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

17.11.2019 13:36 | Son Güncelleme: 17.11.2019 13:36Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına aldıkları araç sürücüsü R.B'nin ifadesi doğrultusunda harekete geçen ekipler, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen M.K'yi Bursa'nın İznik ilçesindeki evinde gözaltına aldı.
Ekipler, şüphelinin evinde yaptığı aramada, 86 gram metamfetamin, 8 gram esrar, 7 gram sentetik kannabinoid, 5 adet sentetik hap, 11 adet sentetik ecza, tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ile silahlara ait fişek ele geçirdi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden R.B. ve M.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Güncel

Kaynak: AA

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