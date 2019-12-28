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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu

Kocaeli'de polis ekiplerince durdurulan bir araçta 944 adet uyuşturucu etkisi oluşturan hap ve 6 Adet ecstasy hap ele geçirildi.

28.12.2019 20:33 | Son Güncelleme: 28.12.2019 20:39 Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu
'de polis ekiplerince durdurulan bir araçta 944 adet uyuşturucu etkisi oluşturan hap ve 6 Adet ecstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında bir araçta uyuşturucu madde taşındığı bilgisine ulaşıldı. Ekipler tarafından belirlenen araç düzenlenen operasyonla durduruldu. Ekipler tarafından araçta yapılan aramalarda 944 adet uyuşturucu etkisi oluşturan hap ve 6 adet ecstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan bir şahıs gözaltına alındı. Şahıs yapılan sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahsın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi. - KOCAELİ

Kocaeli, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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