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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

18.11.2019 21:02 | Son Güncelleme: 18.11.2019 21:02Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheli tutuklandı
Kocaeli'de sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 16'sı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Gebze, Gölcük, İzmit, Kartepe, Başiskele ve Körfez ilçelerinde uyuşturucu kullanıldığı ve satıldığı bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti.
Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 38 şüpheli gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Şüphelilerden 20'si emniyette alınan ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 zanlı, adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgulamalarının ardından hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye getirilen diğer 3 şüpheli de çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

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