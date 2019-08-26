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Kocaeli'de uyuşturucu tacirlerine darbe

Kocaeli'de jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 1 haftada bin 105 Hint keneviri, 4 kilo 768 gram esrar başta olmak üzere çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

26.08.2019 11:19 Kocaeli'de uyuşturucu tacirlerine darbe
Kocaeli'de jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 1 haftada bin 105 Hint keneviri, 4 kilo 768 gram esrar başta olmak üzere çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kocaeli'de ekipler uyuşturucuya geçit vermiyor. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda ele geçirilen maddelerin miktarı açıklandı. Ekipler tarafından 19-25 Ağustos tarihileri arasından yapılan çalışmalar neticesinde 4 kilo 768 gram esrar, bin 105 kök Hint keneviri, 62 adet ecstasy hap, 132 gram sentetik kannabinoid ve 14 gram skunk ele geçirildi. - KOCAELİ

Jandarma, Kocaeli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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