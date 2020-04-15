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Kocaeli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla iki kişi tutuklandı

Kocaeli'de uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

15.04.2020 13:50 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:22
Kocaeli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla iki kişi tutuklandı
Kocaeli 'de uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İ.K. ve M.Y'nin kente uyuşturucu madde getirecekleri bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin gözaltına alındığı operasyonda 448 gram toz esrar ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kocaeli, Güncel
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