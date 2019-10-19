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Kocaeli'de uyuşturucu ticaretine 5 gözaltı

Kocaeli'de uyuşturucu ticaretine 5 gözaltıKocaeli'de, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

19.10.2019 16:09
Kocaeli'de uyuşturucu ticaretine 5 gözaltı
Kocaeli'de, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kocaeli'nin Derince ve Gölcük ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 152 gram esrar, 580 gram metamfetamin, 1,5 gram kokain, 5 ectasy hap, 48 sentetik uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, silahlara ait mermiler ve 1 hassas terazi ele geçirildi. K.K., N.A.A., H.G., D.Y. ve K.K. gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber-Kamera Selda Hatun TANİZMİT (Kocaeli), (DHA)-
Kocaeli'de uyuşturucu ticaretine 5 gözaltı

Uyuşturucu Ticareti, Kocaeli, Güncel

Kaynak: DHA

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