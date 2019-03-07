Kocaeli'de Vapurdan Tramvaya Ücretsiz Aktarma

Kaynak: AA

Kocaeli'de, yolcu vapuru veya yolcu motoru kullanarak İzmit merkeze gelen vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin yeni uygulamasıyla tramvayla ücretsiz seyahat edebilecek."Vapurdan Tramvaya Ücretsiz Aktarma" sloganıyla başlatılacak yeni uygulamayla İzmit 1 Mart Vapur İskelesi'nde inen vatandaşlar, 2 saatlik içeresinde Fevziye Camisi aktarma noktasında Akçaray'a ilave ücret ödemeden binebilecek.İndirimli ve öğrenci kartıyla binişler için de geçerli olacak uygulama, 9 Mart Cumartesi gününden itibaren başlayacak.