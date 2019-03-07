07 Mart 2019, 14:37
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Kocaeli'de Vapurdan Tramvaya Ücretsiz Aktarma

Kocaeli

Kocaeli'de, yolcu vapuru veya yolcu motoru kullanarak İzmit merkeze gelen vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin yeni uygulamasıyla tramvayla ücretsiz seyahat edebilecek.

Kocaeli'de, yolcu vapuru veya yolcu motoru kullanarak İzmit merkeze gelen vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin yeni uygulamasıyla tramvayla ücretsiz seyahat edebilecek.

"Vapurdan Tramvaya Ücretsiz Aktarma" sloganıyla başlatılacak yeni uygulamayla İzmit 1 Mart Vapur İskelesi'nde inen vatandaşlar, 2 saatlik içeresinde Fevziye Camisi aktarma noktasında Akçaray'a ilave ücret ödemeden binebilecek.

İndirimli ve öğrenci kartıyla binişler için de geçerli olacak uygulama, 9 Mart Cumartesi gününden itibaren başlayacak. İzmit, Kocaeli, Güncel
Kaynak: AA