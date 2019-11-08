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Kocaeli'de yakalanan 4 DEAŞ şüphelisinden 2'si tutuklandı

Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

08.11.2019 20:38 | Son Güncelleme: 08.11.2019 20:38 Kocaeli'de yakalanan 4 DEAŞ şüphelisinden 2'si tutuklandı
'de, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan uyruklu 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün gözaltına alınan ve aralarında örgüt içinde eğitim sorumlusu olduğu ileri sürülen R.H'nin de bulunduğu 4 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılardan Bessam El Dublen ve Muhammed El Hammud, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. R.H. ve H.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Jandarma ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları neticesinde DEAŞ'la irtibatlı oldukları ve Suriye'nin Deyrizor bölgesinde faaliyette bulundukları iddia edilen Suriye uyruklu 4 şüpheli, İzmit, Gölcük ve Başiskele ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanmıştı.

Kocaeli, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

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