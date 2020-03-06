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Kocaeli'de yakalanan El Kaide şüphelileri adliyede

Kocaeli'de, terör örgütü El Kaide'ye yönelik operasyonda gözaltına alının 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

06.03.2020 10:36 | Son Güncelleme: 06.03.2020 10:52Kocaeli'de yakalanan El Kaide şüphelileri adliyede
'de, terör örgütü El Kaide'ye yönelik operasyonda gözaltına alının 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Karamürsel ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi.
El Kaide'ye bağlı Had Grubu adı verilen oluşum üyelerinin, Suriye'ye örgüt elemanı gönderdiği yönünde faaliyette bulundukları istihbaratı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, geçen hafta Karamürsel'de eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

6.03.2020 12:39:07