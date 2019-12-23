Haberler » Güncel » Kocaeli'de yangın çıkan apartmanda bir kişi dumandan etkilendi - Haber

Kocaeli'de yangın çıkan apartmanda bir kişi dumandan etkilendi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir apartmanın zemin katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, bir kişi dumandan etkilendi.

23.12.2019 22:12 | Son Güncelleme: 23.12.2019 22:30 Kocaeli'de yangın çıkan apartmanda bir kişi dumandan etkilendi
'nin ilçesinde bir apartmanın zemin katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, bir kişi dumandan etkilendi.
Alınan bilgiye göre, Çınarlı Mahallesi Hızal Sokak'ta 4 katlı apartmanın zemin katında Hasan Karacan'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle binadakiler tahliye edildi, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi geldi.
Kimsenin olmadığı evde çıkan yangın, itfaiye ekibinin yarım saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Dumandan etkilenen binada oturan bir kişiye ambulansta müdahale edildi.

Derince, İtfaiye, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:10   Yemen'in Husi kuşatması altındaki kenti Taiz'de kitap fuarı açıldı - Haber
23:06   Ahır yangınında 240 hayvan telef oldu - Haber
23:06   Belediye otobüsü tramvay parmaklıklarına çarptı - Haber
23:04   BELEDİYE OTOBÜSÜ TRAMVAY PARMAKLIKLARINA ÇARPTI - Haber
23:01   Vatandaşlar yılbaşı hindilerinin fiyatından memnun - Haber
22:24   Yemekten sonra rahatsızlanan 57 asker hastaneye kaldırıldı - Haber
21:16   Bartın'da iki katlı evde çıkan yangında 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti - Haber
20:47   İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü - Haber
20:42   Yol verme nedeniyle tartıştığı kamyon şoförünü darp etti - Haber
20:12   Son dakika: Türkiye, ABD ve Rusya ile peş peşe kritik Libya görüşmeleri yaptı - Haber
23.12.2019 23:13:18