Kocaeli'de Yaralama ve İntihar

Kocaeli
'nin Darıca
ilçesinde,tartıştığı annesini bıçakla yaraladığı iddia edilen genç, intihar etti.
Alınan bilgiye göre, Osmangazi
Mahallesi Mucize
Sokak'ta ikamet eden Şükrü K. (22) ile annesi Naciye K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine bıçakla annesini yaralayan Şükrü K, daha sonra aynı bıçakla intihar etti.
Yaralı genç ve annesi, sağlık ekiplerince Farabi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şükrü K. hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Naciye K'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Osmangazi,Darıca,Kocaeli
10 Aralık 2018 Pazartesi 10:13