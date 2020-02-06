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Kocaeli'de yaşlı kadının ölü bulunmasına ilişkin 2 kişi yakalandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yalnız yaşayan kadının evinde ölü bulunmasına ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

06.02.2020 11:30 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:36Kocaeli'de yaşlı kadının ölü bulunmasına ilişkin 2 kişi yakalandı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yalnız yaşayan kadının evinde ölü bulunmasına ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Ocak'ta İstasyon Mahallesi Sadık Efe Caddesi'nde yalnız yaşayan Hatice Çetinbaş'ın (64) evinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma başlattı.
Çetinbaş'ın darp sonucu öldüğünü tespit eden ekipler, yaptıkları araştırmada, olaydan önce yaşlı kadının evinin önünde bazı kişilerin görüldüğü bilgisine ulaştı.
Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından, zanlılar R.K. ve Z.K. düzenlenen operasyonla Kartepe'de gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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Kaynak: AA

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