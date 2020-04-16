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Kocaeli'de yeni bitki türü keşfedildi

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sırrı Yüzbaşıoğlu'nun çalışmaları neticesinde literatüre "Keltepe Çiğdemi" olarak geçen ve sadece Kocaeli'de bulunan bitki görenleri büyüleyecek.

16.04.2020 14:18 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:18
Kocaeli'de yeni bitki türü keşfedildi
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sırrı Yüzbaşıoğlu'nun çalışmaları neticesinde literatüre "Keltepe Çiğdemi" olarak geçen ve sadece Kocaeli 'de bulunan bitki görenleri büyüleyecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından çiğdemin korunması ve tanıtılması için doğa turizmi parkurlarında bitkinin koparılmaması adına ve bitkiyi tanıtan görsellere yer verilecek.

Kocaeli'nin yeni endemik türü

Dünyanın önde gelen "Phytotaxa" adlı dergide yayımlanan bilimsel makale ile dünyaya tanıtılan "Keltepe Çiğdemi" hakkında; Kocaeli Samanlı Dağları'nın en yüksek kısımlarında bulunduğu ve sınırlı bir alana yayıldığı bilgisi veriliyor. IUCN kırmızı listesine göre nesli tükenme tehdidi çok yüksek tür sınıfı içinde yer alan çiğdem, geçirgen ve nemli toprağı, güneşli ya da yarı gölgeli bölgeleri tercih ediyor.

Korunacak bir değeri daha oldu

Baharı müjdeleyen Mart ve Nisan aylarında çiçek açan "Keltepe Çiğdemi" ni karlar erimeye başladığında görmeniz mümkün oluyor. Sivri şekilde karın içerisinden çıkarak mor, beyaz ve turuncu tonları barındıran, zarifliğiyle göz dolduran "Keltepe Çiğdemi" fotoğraf sanatçıları için adeta doğal bir stüdyo oluşturuyor. Yaprakları 3 ila 6 arası sayıda, koyu yeşil renkli, 1,5 ila 2,2 mm genişliğinde olan çiğdemin boğazı sarı-turuncu renklerinde olduğu görülüyor.

Kent turizmine ve tanıtımına katkı sağlayacak

Kentimizin sembollerinden biri haline gelecek olan "Keltepe Çiğdemi" için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de çalışmalar yapacak. Korunması ve tanıtılması için bölgedeki doğa turizmi parkurlarında bitkinin koparılmaması adına ve bitkiyi tanıtan görsellere yer verilecek. Her yıl turizm haftasında bitkinin yayılış gösterdiği alanlarda doğa ve fotosafari turları düzenlenmesi planlanıyor. Korunması ve bilinirliliğinin artması için Keltepe Çiğdemi ile ilgili tasarımlar hazırlanarak duvar panolarına asılacak ve vatandaşların Keltepe Çiğdemi hakkında bilgi sahibi olması sağlanacak.

Endemik tür nedir?

Endemik bitki, bulunduğu bölgenin ekolojik şartlarından dolayı yalnızca belirli bölgede yetişebilen, dünyanın başka yerinde yetişme ihtimali olmayan, yöreye özgü bitki türüdür.

Kocaeli'nin endemik tür sayısında artış gözlemleniyor

Zengin fauna ve florası ile göz dolduran Kocaeli'de, bilimsel araştırmalardaki artışla birlikte flora zenginliği gün yüzüne çıkartılıyor. Daha önce keşfi yapılmış, Ekim Obrizyası (Aubrieta ekimii) den sonra Keltepe Çiğdemi (Crocus Keltepensis) ile de Kocaeli'nin endemik türlerinde artış gözlemlendi. www.kocaelibitkileri.com adlı web sayfasından da ilimizdeki bitki türleri hakkında bilgi alınıp, detaylı incelemeler yapılabilmektedir. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Üniversitesi, Kocaeli, Güncel
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