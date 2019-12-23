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Kocaeli'de yılbaşı öncesi 32 şişe kaçak içki ele geçirildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evde 32 şişe kaçak içki ele geçirildi.

23.12.2019 20:58 | Son Güncelleme: 23.12.2019 21:03 Kocaeli'de yılbaşı öncesi 32 şişe kaçak içki ele geçirildi
'nin ilçesinde bir evde 32 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Gebze Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yılbaşı öncesinde yapılan çalışmalar neticesinde bir şahsın kaçak içki satışı yaptığı tespit edildi. Ekipler tarafından şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Operasyonda yurt dışından ülkeye kaçak yollarla sokulduğu belirlenen 32 şişe kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. - KOCAELİ

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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