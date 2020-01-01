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Kocaeli'de yılbaşında 3 bin 172 polis ve jandarma görev yaptı

Kocaeli'de yılbaşında 3 bin 172 polis ve jandarma görev yaptıKOCAELİ'de yılbaşında 3 bin 172 polis ve jandarma görev yaparak, denetimlerde bulundu.

01.01.2020 03:51 | Son Güncelleme: 01.01.2020 03:55
'de yılbaşında 3 bin 172 polis ve jandarma görev yaptı
KOCAELİ'de yılbaşında 3 bin 172 polis ve jandarma görev yaparak, denetimlerde bulundu. Ekipleri sokakta ziyaret eden Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, baklava ikram etti.
gecesinde herhangi bir güvenlik problemi yaşanmaması ve olaylara hızlı bir şekilde müdahale edilebilmesi adına Kocaeli genelinde 2 bin 300 polis ve 872 jandarma personeli görev yaptı. İzmit şehir merkezi başta olmak üzere il genelinde önlemler alan ekipler, sabaha kadar görev yaptı.
İzmit Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan Barlar Sokağı bölgesi ve çevresinde uygulama yapan ekipleri ziyaret eden Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, ekiplere baklava ikram etti. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, 'Vatandaşlarımızın güven ve huzur içerisinde yeni yıla girmelerini sağlamak için Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü olarak 176 ekip, yaklaşık 2 bin 300 personelle Kocaeli sınırları içerisinde görev almış bulunmaktayız. Şu ana kadar bizi üzecek, kamu vicdanını rahatsız edecek hiçbir olay yaşanmadı. İnşallah böyle devam edeceğiz. Ben tüm milletimizin yeni yılını tebrik ediyorum. 2020'de korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail olmayı diliyorum' dedi.
Kocaeli'de yılbaşında 3 bin 172 polis ve jandarma görev yaptı

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Kaynak: DHA


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