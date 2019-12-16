Haberler » Güncel » Kocaeli'de yoğun sis deniz ulaşımın durdurdu - Haber

Kocaeli'de yoğun sis deniz ulaşımın durdurdu

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle deniz ulaşım seferleri iptal edildi.

16.12.2019 09:32 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:37Kocaeli'de yoğun sis deniz ulaşımın durdurdu
KOCAELİ (İHA) – 'de sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle deniz ulaşım seferleri iptal edildi.

Kocaeli'de deniz ulaşımı sis engeline takıldı. saatlerinde Kocaeli merkezi ve Körfezi'nde etkili olan sis nedeniyle İzmit, Derince, Körfez ve Gölcük ilçeleri arasında karşılıklı yapılan vapur seferleri iptal edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Liman Başkanlığından yapılan açıklamada, yoğun sise bağlı düşük görüş nedeniyle Hereke - Karamürsel hariç tüm deniz seferlerinin durdurulduğu belirtildi. - KOCAELİ

Kocaeli, Körfez, İzmit, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:52 Erzincan merkezli 6 ildeki sahtecilik operasyonu - Haber
11:52 Kayseri şehitlerinin kanı yerde kalmadı - Haber
11:51 DSİ Genel Müdürlüğü'ndeki yangın yarım saatte söndürüldü (2) - Yeniden - Haber
11:51 HAYVAN İSKELETİNE ARAŞTIRMA - Haber
11:50 Kendini yenileyen kent: Safranbolu - Haber
11:00 Elektrikli bisikletle fuhuş servisi yapan çete çökertildi - Haber
10:50 Tarladan ürün aldı, parasını sulama borusuna sıkıştırıp gitti - Haber
10:26 Define avcıları mahalleyi köstebek yuvasına çevirdi - Haber
10:20 Şırnak'ta 1986 rakımlı bölgede Mehmetçik'i paratonerler koruyor - Haber
10:17 Çıkma parçalar ile sigorta şirketlerini dolandıran çeteyi polis tamirci kılığına girerek yakaladı - Haber
16.12.2019 11:53:52