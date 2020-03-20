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Kocaeli'de yola dökülen yakıt ulaşımı aksattı

100 kara yolunda bir tırın yön tabelasına çarpması nedeniyle yola dökülen yakıt, ulaşımda aksamalara neden oldu.

20.03.2020 21:12 | Son Güncelleme: 20.03.2020 21:28
Kocaeli'de yola dökülen yakıt ulaşımı aksattı
D-100 kara yolunda bir tırın yön tabelasına çarpması nedeniyle yola dökülen yakıt, ulaşımda aksamalara neden oldu.
M.B. yönetimindeki 41 LK 601 plakalı tırın dorsesindeki konteynerin üzerinde bulunan plastik depo, D-100 kara yolunun İstanbul istikameti Dilovası rampası mevkisinde yön tabelasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle depoda bulunan mazot yola döküldü.

Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yolda, uzun araç kuyrukları oluştu.

Karayolu ekiplerinin temizleme çalışmasının ardından kara yolu yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Dilovası, İstanbul, Güncel

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