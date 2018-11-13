13 Kasım 2018, 18:08
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Kocaeli'de Yolcu Midibüsü Tıra Çarptı: 8 Yaralı

Kocaeli

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, yolcu midibüsünün tıra çarptığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, yolcu midibüsünün tıra çarptığı kazada 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu İstanbul istikameti Kirazlıyalı mevkisinde, Latif Y. idaresindeki 41 K 6048 plakalı yolcu midibüsü, aynı yönde seyreden İ.E. idaresindeki 41 B 7432 plakalı tıra çarptı.

Kazada, şoför mahallinde sıkışan midibüs sürücüsü, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Midibüsteki yolculardan hafif yaralanan 7 kişi ile sürücü, sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü sağlandı. İstanbul,Körfez,Kocaeli
13 Kasım 2018 Salı 18:08