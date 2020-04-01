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Kocaeli'de yolcu sağlığı için halk otobüsü sayısı artırıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında halk sağlığı adına sefer yapan halk otobüsü sayısını 208'den 259'a yükseltti.

01.04.2020 12:53 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:53
Kocaeli'de yolcu sağlığı için halk otobüsü sayısı artırıldı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında halk sağlığı adına sefer yapan halk otobüsü sayısını 208'den 259'a yükseltti.

Dünya genelinde yaygınlaşan korona virüs (Covid-19) kapsamında otobüslerinde birçok önlem alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş., tüm Türkiye'de azaltılan otobüs seferlerinden farklı olarak seferlerini artırma kararı aldı. Yolcularının sağlığını düşünerek alınan karar doğrultusunda Kocaeli genelinde hizmet veren halk otobüslerinin sayısını 208'den 259'a yükseltildi. Sayıları arttırılan halk otobüsleri ile korona virüsün yaygınlaşmasını ve sosyal mesafenin yakınlaşmasını önleyerek yolcuların temiz, güvenilir ve hijyenik bir ortamda seyahat etmeleri sağlanacak.

Öte yandan Kocaeli'de sefere çıkan tüm halk otobüsleri tek tek dezenfekte ediyor. Sefer bitiminde, gün ortasında ve ihtiyaç halinde anlık müdahalelerle araçlarında dezenfeksiyon işlemi uyguluyor. Otobüslerin içi, dışı, el tutamakları, yer zemini, tavanları, sürücü kabini kısacası her noktası her gün son teknoloji ekipmanlarla dezenfekte ediliyor. - KOCAELİ
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Kaynak: İHA

Etiketler: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Güncel
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